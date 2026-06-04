Tierra del Fuego se prepara para celebrar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Invierno

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Invierno ya comenzó y distintos actores vinculados al turismo y al comercio trabajan en conjunto para ultimar los detalles de una celebración que se ha convertido en un clásico de la temporada fueguina.

Las actividades se extenderán entre el 4 y el 10 de julio, con propuestas para toda la familia en centros invernales y espacios turísticos de la provincia. Habrá espectáculos en vivo, degustaciones, clases abiertas y promociones especiales para quienes visiten el destino durante esos días.

El momento central tendrá lugar el 10 de julio en Cerro Castor, donde se desarrollará una jornada con actividades recreativas, gastronomía regional y expresiones artísticas. La tradicional Bajada de Antorchas volverá a ser el gran atractivo de la noche, convocando a residentes y visitantes en un espectáculo que simboliza la apertura oficial de la temporada invernal.

La iniciativa también busca fortalecer el movimiento turístico durante el receso de invierno, aprovechando el fin de semana largo para atraer viajeros y promover una mayor permanencia en el destino.

Con una agenda que combina naturaleza, nieve, cultura y gastronomía, la Fiesta Nacional del Invierno se perfila nuevamente como uno de los eventos más destacados del calendario turístico de Tierra del Fuego.