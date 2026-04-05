Impulsan campaña para la detección temprana del cáncer colorrectal

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, se pone en marcha una nueva campaña de prevención orientada a la detección precoz del cáncer colorrectal, una enfermedad cuya identificación en etapas iniciales resulta clave para mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación.

La iniciativa se desarrollará entre el 6 y el 17 de abril y está destinada a personas de entre 45 y 75 años, sin distinción de sexo, presenten o no síntomas, factores de riesgo o cobertura médica. El objetivo central es promover controles accesibles que permitan reducir la incidencia y mortalidad asociadas a esta patología.

Durante la campaña, los vecinos podrán acercarse a distintos centros de salud y espacios de atención habilitados para realizar la inscripción y retirar el kit correspondiente para el Test de Sangre Oculta en Materia Fecal (SOMF), un estudio sencillo, seguro y no invasivo.

Una vez obtenida la muestra, deberá ser entregada para su análisis en el laboratorio correspondiente. Posteriormente, quienes participen recibirán los resultados y, en caso de ser necesario, se coordinarán consultas con especialistas en gastroenterología para avanzar en estudios complementarios.

La atención se realizará en el horario habitual de 8 a 16 horas, con inscripción presencial en los puntos designados.

Este tipo de acciones refuerza la importancia de la prevención y el acceso equitativo a controles de salud, promoviendo hábitos de cuidado y fomentando la detección temprana como herramienta fundamental para salvar vidas.