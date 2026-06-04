Analizan nuevos criterios para el subsidio al gas envasado

En Ushuaia se llevó adelante una mesa de trabajo con vecinos para abordar la actualización de los criterios de acceso al subsidio destinado a usuarios de gas licuado de petróleo (GLP). Durante el encuentro se debatieron distintas propuestas orientadas a garantizar que la asistencia continúe llegando a las familias que realmente la necesitan.

Entre los principales lineamientos analizados se destacó la importancia de priorizar a los hogares con mayores dificultades económicas, independientemente de que cuenten o no con una red de gas natural disponible frente a sus viviendas. Asimismo, se planteó la necesidad de optimizar el uso de los recursos destinados al programa para asegurar su sostenibilidad en el tiempo.

La propuesta contempla que aquellos vecinos que dispongan de la posibilidad económica de conectarse a la red de gas natural puedan hacerlo dentro de un plazo de 180 días, permitiendo concentrar la ayuda en los sectores más vulnerables.

Además, se prevé que el beneficio alcance a residentes de viviendas únicas y permanentes, con una cobertura anual de hasta 400 kilogramos de gas envasado. En casos de mayor vulnerabilidad social, acreditada mediante informes socioeconómicos, el cupo podría ampliarse hasta los 450 kilogramos por año.

Las reuniones continuarán en Tolhuin y Río Grande con el objetivo de recoger aportes de los vecinos y avanzar en la definición de un esquema que garantice una distribución más equitativa de la asistencia energética.