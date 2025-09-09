Río Grande inicia actividades especiales por el Mes del Turismo

Con propuestas culturales y recreativas, Río Grande se prepara para vivir septiembre como un mes dedicado al turismo. La primera actividad será este viernes 12, con una visita nocturna al aeropuerto Ramón Trejo Noel.

Bajo el nombre “Una noche en el Aeropuerto”, la cita comenzará a las 20 horas e incluirá la exhibición de la maquinaria utilizada para el mantenimiento de pistas, la presencia de productores locales y un cierre musical a cargo de la Orquesta Kayen. El encuentro será abierto a toda la comunidad, sin necesidad de inscripción previa.

Además, a lo largo del mes se realizarán recorridas a distintos emprendimientos productivos de la ciudad. El sábado 13 se visitará a Honte Barras de Cereal, Chinoa Chocolatería y Cervecería Scotia. El sábado 20 será el turno de Mamá Flora, Alfajores Fin del Mundo y Kotaix Café de Especialidad. Finalmente, el domingo 28 la propuesta abarcará Klaute Cervecería, la Plantinera y la Chacra Virgen de Guadalupe.

Estas salidas se llevarán adelante de 16 a 18 horas, están destinadas a personas mayores de 12 años y cuentan con cupos limitados. Las inscripciones se realizan a través de la página oficial turismo.riogrande.gob.ar.

La iniciativa busca poner en valor la actividad turística local en el marco del Día Internacional del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre, este año bajo el lema “Turismo y transformación sostenible”.