Operativo Invierno 2026: comienza la cuenta regresiva en Tierra del Fuego

Con la llegada de las bajas temperaturas, la provincia se prepara para una nueva edición del Operativo Invierno, que este año comenzará el próximo 15 de mayo y abarcará todo el territorio fueguino.

Este despliegue, que se realiza cada año, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad vial y mantener la conectividad en rutas y caminos frente a las condiciones climáticas adversas típicas de la región.

El operativo contará con la participación coordinada de múltiples organismos e instituciones, incluyendo fuerzas de seguridad, áreas de protección civil y equipos técnicos, quienes trabajarán de manera conjunta para prevenir incidentes y asistir a quienes transiten durante el invierno.

Durante este período, se intensificarán los controles y las tareas de prevención, poniendo especial énfasis en la conducción responsable y el cumplimiento de las normas vigentes, claves para reducir riesgos en rutas que suelen presentar nieve, hielo o baja visibilidad.

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Además, como ocurre habitualmente, el desarrollo del operativo estará sujeto a las condiciones meteorológicas, por lo que su duración podría ajustarse según la evolución del clima en la provincia.

De esta manera, Tierra del Fuego vuelve a poner en marcha un esquema fundamental para atravesar el invierno con mayor seguridad, apelando tanto al trabajo coordinado de los organismos como a la responsabilidad de cada conductor.

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