Río Grande conmemora un nuevo aniversario de la provincialización fueguina

Este domingo 26 de abril, a partir de las 11 horas, se llevará adelante un acto conmemorativo por los 36 años de la provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Como parte de la actividad, se llevará adelante la inauguración de una escultura conmemorativa, que quedará emplazada en el lugar como símbolo de identidad y pertenencia para toda la comunidad.

La propuesta convoca a participar de este espacio de encuentro, pensado para recordar un acontecimiento importante en la historia provincial y fortalecer el sentido de pertenencia fueguino.