La Casa de la Cultura celebra 39 años con música y propuestas para toda la familia

La Casa de la Cultura conmemora su 39° aniversario con una serie de actividades abiertas a la comunidad, pensadas para compartir el arte y destacar el talento local en un espacio que ya forma parte de la identidad de Río Grande.

A lo largo de casi cuatro décadas, este emblemático lugar se ha consolidado como un punto de encuentro para la expresión artística, la formación y el disfrute cultural.

Generaciones de vecinos han pasado por sus salas, participando de propuestas que fortalecen el vínculo entre la comunidad y el arte.

El cronograma de celebraciones comenzará el viernes 24 de abril a las 20:30, con la presentación de la Banda Municipal de Música junto a artistas invitados. Será una noche con repertorio de clásicos, ideal para cantar y disfrutar en un ambiente festivo.

Las actividades continuarán el sábado 25 a las 17:00 con “Monstruos en la Casa de la Cultura”, una propuesta orientada a las infancias y al público familiar. El espectáculo estará a cargo de la Orquesta Municipal Kayén, acompañada por actores y actrices locales, en una puesta que combina música, teatro y juego.

Las entradas podrán retirarse de manera gratuita en la boletería del espacio los días miércoles 22 y jueves 23, en el horario de 9 a 20.

De este modo, la Casa de la Cultura celebra un nuevo aniversario reafirmando su rol como espacio central para el encuentro, la creatividad y el desarrollo cultural en la ciudad.