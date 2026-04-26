Colisión entre automóvil y motocicleta dejó un herido leve en Río Grande

Un siniestro vial ocurrido durante la noche del viernes 24 de abril en la ciudad de Río Grande motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Segunda, tras una colisión registrada en la intersección de las calles Thorne y José Hernández.

El hecho involucró a un vehículo JAC modelo S3 de color gris, conducido por Dante Homez, quien se desplazaba acompañado por una menor de 11 años, y una motocicleta Yamaha blanca, guiada por Sebastián Cárdenas, de 25 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital Regional para su atención. Según se informó, posteriormente recibió el alta médica al constatarse que presentaba una lesión en su mano izquierda, sin revestir gravedad.

En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que llevó adelante los controles de alcoholemia correspondientes a ambos conductores, arrojando resultados negativos en ambos casos.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción de turno, que determinará las responsabilidades del hecho.