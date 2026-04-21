Una conductora resultó herida tras el vuelco de su vehículo

Un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este martes dejó como saldo a una mujer hospitalizada, luego de que el automóvil que conducía terminara volcado en una transitada esquina de la ciudad.

El hecho se produjo en la intersección de avenida Perón y calle Chamorro, donde un Ford Ka gris perdió estabilidad por causas que aún se intentan establecer. Al llegar al lugar, el personal policial constató la posición invertida del rodado y asistió a la conductora, identificada como Micaela Aguilar (27) años.

Minutos después, una ambulancia trasladó a la mujer al Hospital Regional Río Grande, donde fue atendida por profesionales de la salud y quedó bajo observación para la realización de estudios preventivos.

Mientras tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer cómo se desencadenó el siniestro.