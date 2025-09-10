Río Grande lanza una nueva temporada de RGA Agroproductiva con la entrega de 2 millones de plantines

En el marco del Día del Agricultor, comenzó en Río Grande una nueva edición del programa “RGA Agroproductiva”, que este año prevé la distribución de 2 millones de plantines de hortalizas, superando los 1.800.000 entregados en la temporada pasada.

Los plantines —de 21 variedades que incluyen lechuga, acelga, perejil, cilantro, rúcula, orégano, tomate, entre otros— son producidos en el Invernadero Municipal por trabajadores y trabajadoras del área de Desarrollo Productivo. La entrega inició con más de 230 productores inscriptos y se extenderá hasta junio de 2026, acompañando a las familias con insumos de calidad que favorecen mejores tiempos y rendimientos en la producción.

Para reforzar esta temporada, también se incorporaron nuevas herramientas de trabajo, como un motocultivador y una fumigadora para aplicar bioinsumos, que permitirán continuar con prácticas agrícolas más sustentables.

Desde el área de Desarrollo Productivo se destacó que esta política busca impulsar la soberanía alimentaria, fortalecer la producción local y dinamizar la economía. Además, se confirmó que se sostendrán espacios de capacitación y acompañamiento técnico, sumando instancias de formación para la comunidad y acceso a canales de comercialización.

El programa “RGA Agroproductiva” se consolida así como una herramienta clave para la promoción de alimentos frescos y saludables, a la vez que fortalece la producción de las familias riograndenses y su desarrollo económico.