Análisis en curso sobre el alcance del Decreto 252 y su impacto en la industria fueguina

La secretaria de Industria de la provincia, Alejandra Man, señaló que se encuentran evaluando en profundidad los alcances del Decreto 252/2026, recientemente publicado en el Boletín Oficial, que amplía el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todo el país. En ese marco, pidió cautela ante versiones que generaron preocupación y remarcó la importancia de contar con información técnica precisa antes de sacar conclusiones.

La funcionaria indicó que se está trabajando de manera conjunta con distintos actores del sector productivo para analizar posibles implicancias. En ese sentido, mencionó el contacto con cámaras industriales y entidades como AFARTE, CAFIN y la UIF, con el objetivo de determinar cómo podría incidir esta medida en el entramado económico de Tierra del Fuego.

Man explicó que, en principio, el decreto no modifica ni reemplaza los beneficios vigentes de la Ley 19.640, aunque confirmó que los equipos técnicos continúan estudiando eventuales efectos que pudieran surgir a partir de su implementación.

Asimismo, aclaró que el Régimen de Aduana en Factoría no es una herramienta nueva, sino que ya existía con aplicación principalmente en el sector automotriz, y que ahora se amplía con el objetivo de incentivar la producción destinada a exportaciones. En ese sentido, diferenció este esquema del régimen fueguino, al señalar que el RAF está orientado a bienes que se industrializan para su posterior envío a mercados externos, mientras que el modelo local tiene un fuerte vínculo con el consumo interno.

También advirtió que, si bien ambos sistemas pueden parecer similares en algunos aspectos, su funcionamiento es distinto. El RAF permite importar insumos sin tributar al momento de su ingreso, pero esos impuestos deben abonarse si los productos se comercializan dentro del país. En cambio, el régimen de promoción industrial vigente contempla beneficios impositivos más amplios, como el reintegro del IVA.

Finalmente, la secretaria subrayó que, en un contexto económico complejo, es fundamental evitar interpretaciones apresuradas que puedan generar incertidumbre en la comunidad. “Es clave llevar claridad y no profundizar la preocupación sin contar con todos los elementos necesarios”, concluyó.