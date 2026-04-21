Choque en Mosconi y Piedrabuena dejó una conductora hospitalizada

Un siniestro de tránsito se produjo este martes al mediodía en la intersección de Mosconi y Piedrabuena, donde dos vehículos colisionaron por causas que aún se investigan.

El hecho involucró a un Toyota Etios y un Kia Soul. Según las primeras versiones, uno de los rodados circulaba por Mosconi y el otro por Piedrabuena, produciéndose el fuerte impacto que dejó como saldo importantes daños materiales. A raíz del choque, el Kia terminó subido a la vereda, mientras que el Etios evidenció severas roturas en uno de sus laterales.

Como consecuencia, la conductora del Toyota fue asistida en el lugar por personal de salud y posteriormente trasladada al Hospital Regional para una evaluación más completa. En tanto, a la conductora del Kia se le practicaba el test de alcoholemia correspondiente.

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En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y prevención.

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