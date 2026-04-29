Aumento para empleados de comercio: impacto en Tierra del Fuego

Los trabajadores mercantiles de Tierra del Fuego comienzan a percibir una actualización salarial que se verá reflejada en los haberes de abril y mayo, con una mejora progresiva en sus ingresos.

El acuerdo establece un incremento total del 5%, distribuido en tres etapas: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio. Este aumento se calcula sobre los sueldos vigentes a marzo de 2026, por lo que impacta directamente en el salario básico.

En Tierra del Fuego, donde el costo de vida presenta particularidades propias de la región, este tipo de actualizaciones cobra especial relevancia para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector comercial.

Además del incremento porcentual, se mantienen sumas no remunerativas. Continúa el pago de $100.000, al que se suma un adicional de $20.000 mensuales entre abril y junio. Si bien estos montos no se incorporan de inmediato al básico, representan un ingreso extra que mejora el salario en el corto plazo.

Otro aspecto importante es que estas sumas serán integradas al salario básico en los próximos meses, lo que permitirá consolidar un nuevo piso salarial más elevado.

De esta manera, en Tierra del Fuego la liquidación de abril y mayo combina aumentos escalonados con adicionales fijos, generando un alivio económico gradual para los empleados de comercio en la provincia.