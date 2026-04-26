Cooperación Austral para anticipar riesgos naturales

Tierra del Fuego continúa fortaleciendo su preparación ante fenómenos naturales a partir de un trabajo conjunto con Chile, en el marco del proyecto “Zona Austral Resiliente”. La iniciativa busca mejorar las capacidades de prevención, respuesta y gestión del riesgo frente a sismos y tsunamis, problemáticas comunes en el extremo sur del continente.

En esta línea, se desarrolló en la ciudad de Punta Arenas una nueva misión técnica que permitió profundizar el intercambio de experiencias entre equipos especializados de ambos territorios. Durante el encuentro se abordaron herramientas, protocolos de intervención y estrategias orientadas a una gestión integral del riesgo, con foco en la anticipación y la respuesta coordinada ante emergencias.

La jornada también sirvió para consolidar vínculos institucionales y avanzar en la planificación de acciones conjuntas, articulando recursos humanos y conocimientos técnicos. Este tipo de espacios permite construir respuestas más eficaces ante escenarios complejos, a partir de realidades geográficas y sociales similares.

El proyecto se enmarca en una convocatoria de cooperación descentralizada impulsada por organismos de ambos países, orientada a fomentar el trabajo articulado entre regiones en áreas estratégicas. En ese sentido, la participación fueguina refleja el interés por integrar experiencias, fortalecer la preparación de sus comunidades y avanzar en políticas públicas que prioricen la reducción de riesgos.

De esta manera, la región austral afianza un camino de colaboración sostenida, entendiendo que los desafíos naturales no reconocen fronteras y requieren respuestas conjuntas, planificadas y con una mirada a largo plazo.