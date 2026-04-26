Alerta vigente: prohíben el ingreso a las cuevas de hielo del glaciar Vinciguerra por riesgo extremo

Se mantiene la prohibición de ingresar a las cuevas de hielo ubicadas en la Reserva Hídrica Provincial Vinciguerra y el Valle del Arroyo Chico, en las cercanías de Ushuaia, debido al alto riesgo de derrumbes y colapsos repentinos.

La medida responde a las condiciones actuales del glaciar, que atraviesa un proceso activo de derretimiento. Este fenómeno genera cavidades internas, acumulación de agua y una constante modificación en la estructura del hielo, volviéndolo inestable e impredecible.

Informes técnicos advierten que estas formaciones pueden ceder sin previo aviso, incluso cuando no se observan señales claras en la superficie. La presencia de grietas, filtraciones, cambios en la coloración del hielo o huecos visibles son indicadores de peligro que no deben ser ignorados bajo ninguna circunstancia.

En el área se encuentra señalización específica que indica de manera expresa la prohibición de ingreso, la cual es de cumplimiento obligatorio. Desatender esta restricción no solo implica una infracción, sino que expone a las personas a situaciones de alto riesgo, además de generar posibles operativos de rescate en zonas de difícil acceso.

Se recomienda a quienes visiten el sector realizar actividades con la preparación adecuada y, de ser posible, acompañados por guías habilitados, respetando siempre las normas de seguridad vigentes para ambientes naturales.

Ante cualquier emergencia, comunicarse de inmediato al 103 o 911.