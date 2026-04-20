El Consejo Provincial de Medio Ambiente puso en marcha su agenda 2026

Con el inicio de un nuevo ciclo de trabajo, el Consejo Provincial de Medio Ambiente (CPMA) llevó adelante su primera sesión del año, dando paso a la planificación de acciones y lineamientos que marcarán la agenda ambiental durante 2026.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Ambiente, Martín Juárez, y reunió a representantes de diversos sectores, entre ellos la Legislatura, municipios, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y centros de investigación con presencia en la provincia.

Durante la jornada se formalizó la presentación de las nuevas autoridades y delegados de cada organismo participante. Asimismo, se avanzó en la definición de los principales ejes temáticos que guiarán el trabajo anual del Consejo, en concordancia con lo establecido en su reglamento interno.

Uno de los aspectos destacados fue la aprobación unánime del Dictamen N°01/2026, mediante el cual el cuerpo expresó su rechazo a posibles modificaciones de la Ley Nacional N°26.639, normativa que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar.

El CPMA se consolida como un espacio clave de articulación interinstitucional, orientado a promover el diálogo entre distintos actores y a fortalecer el desarrollo de políticas públicas que impulsen la preservación, conservación y mejora del ambiente en todo el territorio provincial.