Se canceló la 50ª edición del Gran Premio de la Hermandad

En Río Grande, las Comisiones Directivas del Automóvil Club Río Grande (ACRG) y de la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (ADEFLA) resolvieron la cancelación de la 50ª edición del Gran Premio de la Hermandad, tras los inconvenientes ocurridos durante el desarrollo de la competencia.

La decisión se tomó luego del accidente protagonizado por el vehículo Nº 918, lo que impidió continuar con la carrera con normalidad. A esto se sumaron los informes de organismos competentes de ambos países (Aduana, Migraciones, SAG, PDI, entre otros), que detectaron irregularidades, entre ellas la incautación de mercadería no declarada, situación que comprometió la legalidad y transparencia del evento.

Ante este escenario, ambas instituciones firmaron un acta en la que resolvieron dejar sin efecto la realización de esta edición, priorizando la transparencia, la legalidad y el correcto desarrollo de la actividad deportiva.

La determinación marca un hecho inédito en la historia del Gran Premio de la Hermandad, competencia emblemática que une a Argentina y Chile desde hace cinco décadas.