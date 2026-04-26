Articulación institucional para fortalecer la prevención y el acompañamiento comunitario

Autoridades del ámbito educativo, policial y judicial avanzaron en una agenda de trabajo conjunto orientada a mejorar las estrategias de prevención, intervención y asistencia a la comunidad. El encuentro formó parte de una línea sostenida de coordinación interinstitucional que busca optimizar recursos, reducir los tiempos de respuesta y unificar criterios de actuación frente a distintas situaciones.

Uno de los ejes principales abordados fue la implementación de esquemas de prevención en establecimientos educativos, mediante una mayor vinculación con las comisarías correspondientes a cada jurisdicción. En ese sentido, se prevé reforzar la presencia policial a través de recorridas periódicas, con controles preventivos en los horarios de ingreso, egreso y durante la jornada escolar.

Asimismo, se proyecta el desarrollo de una campaña integral de concientización que será desplegada en instituciones educativas, con participación de estudiantes, centros de estudiantes y familias. La iniciativa apunta a promover la prevención y generar espacios de diálogo y acompañamiento dentro de la comunidad educativa.

Durante la reunión también se analizaron propuestas destinadas a ampliar el acceso a la justicia en distintos puntos del territorio, especialmente en zonas alejadas. Entre ellas, se destacó la posibilidad de incorporar herramientas digitales que faciliten la realización de trámites y denuncias, acercando servicios esenciales a localidades con menor cobertura.

Los participantes coincidieron en la importancia de sostener estos espacios de trabajo conjunto como una herramienta clave para fortalecer la prevención, mejorar la articulación entre instituciones y brindar respuestas más eficaces a las necesidades de la comunidad.