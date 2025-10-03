“GeoGráficas”: el grabado argentino conquista el Museo Fueguino de Arte

Este sábado 4 de octubre se inaugura GeoGráficas, una exposición que reúne más de 70 obras de grabadores de distintas provincias argentinas en el Museo Fueguino de Arte “Niní Bernardello”. La muestra ofrece una mirada federal del grabado contemporáneo, combinando la trayectoria de artistas consagrados con la creatividad de talentos locales.

Arte fueguino y nacional en un mismo espacio

Entre los artistas locales participan Maximiliano López, Laura Llovera, Marcelo Nitor y Luciana Ramos, mientras que la selección nacional incluye creadores de Córdoba, Mendoza, Chubut, Buenos Aires y La Pampa. La propuesta busca destacar la diversidad técnica y temática del grabado, mostrando desde obras clásicas hasta experimentaciones contemporáneas.

Destacan además figuras de renombre nacional e internacional como Mabel Rubli, Juan Alberto Arjona, Graciela Buratti, Pablo Delfini, Alicia Díaz Rinaldi, Rafael Gil y Zulema Maza, entre otros.

Un proyecto itinerante que acerca el arte a todos

“GeoGráficas” nació como un proyecto autogestionado que recorre distintos museos y salas del país, con el objetivo de difundir el grabado y acercarlo a públicos de todas las edades. En Tierra del Fuego, la exposición cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura provincial, y la coordinación general está a cargo de Néstor Goyanes, Virginia Kopelmann e Irene Serra.

La muestra podrá visitarse durante las próximas semanas y se perfila como una oportunidad única para apreciar la riqueza del grabado argentino en un contexto local. La inauguración será acompañada por los artistas y por actividades especiales que buscan generar un vínculo directo entre el público y la creación artística.