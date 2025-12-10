Comienza la entrega de Módulos Alimentarios en Río Grande

El Municipio de Río Grande iniciará el lunes 15 de diciembre la entrega de los Módulos Alimentarios destinados a las familias inscriptas en el Programa Alimentario Municipal. La distribución se realizará únicamente a titulares, quienes deberán presentarse con DNI en los puntos establecidos, de 11 a 15 horas. Cabe recordar que la modalidad domiciliaria está reservada para adultos mayores y personas con discapacidad con movilidad reducida.

El lunes 15 y martes 16 la entrega se llevará a cabo en Kau 871 para vecinas y vecinos de la zona sur. El miércoles 17 continuará en el Centro Comunitario Municipal de Chacra II, ubicado en Victoria Ocampo y Rufino, y alcanzará también a residentes de Chacra IV, CGT y Mutual.

El jueves 18 y viernes 19 será el turno de las familias de la zona céntrica, que deberán acercarse al Club Sportivo (Av. Belgrano 1130). Finalmente, el lunes 22 de diciembre concluirá el operativo en el Centro Comunitario Municipal de Halcón Peregrino y Playero Blanco, correspondiente a los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.