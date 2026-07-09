Empleados de comercio esperan un nuevo acuerdo salarial para el trimestre julio-septiembre

La próxima ronda de negociaciones reunirá a representantes sindicales y a las cámaras empresarias con el objetivo de establecer una recomposición de los salarios correspondiente al período julio, agosto y septiembre.

El nuevo entendimiento buscará adecuar los haberes a la evolución de la inflación registrada en los últimos meses y ofrecer una actualización que permita sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.

En Río Grande, donde el sector comercial concentra una importante cantidad de puestos laborales, existe gran expectativa por el resultado de las conversaciones, ya que el incremento alcanzará a empleados de distintos rubros.

Las reuniones están previstas para desarrollarse durante la segunda quincena de julio y servirán para definir el porcentaje de aumento que se aplicará durante el trimestre.

Hasta el momento no trascendieron cifras oficiales sobre el posible incremento, por lo que tanto trabajadores como empleadores aguardan el inicio formal de las negociaciones.

La actividad comercial es una de las principales fuentes de empleo del país, por lo que cada acuerdo paritario tiene un impacto significativo en la economía de numerosas familias.

El convenio que se alcance tendrá vigencia durante tres meses, extendiéndose hasta septiembre, cuando las partes volverán a analizar la situación económica para definir una nueva actualización salarial.

Desde el sector gremial sostienen que el objetivo será lograr una recomposición que acompañe el comportamiento de los precios y evite una pérdida del poder de compra.

Por su parte, las cámaras empresarias evaluarán la realidad económica y la situación del comercio antes de presentar una propuesta en la mesa de negociación.

En Río Grande, comerciantes y empleados coinciden en que el resultado de la paritaria será clave para afrontar los próximos meses en un contexto de costos en permanente cambio.

La definición del acuerdo será seguida con atención por miles de trabajadores mercantiles, quienes esperan que la actualización salarial les permita afrontar el trimestre comprendido entre julio y septiembre con una mejora en sus ingresos