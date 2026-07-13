Docentes de Tierra del Fuego ya pueden acceder a una nueva plataforma con recursos para trabajar la ESI

Las y los docentes de Tierra del Fuego cuentan con una nueva herramienta digital destinada a fortalecer la enseñanza de la Educación Sexual Integral (ESI) en las aulas. Se trata de Aula Digital ESI, un espacio virtual que reúne materiales pedagógicos elaborados para acompañar el trabajo cotidiano en todos los niveles educativos.

La plataforma forma parte del programa «Hackeando la ESI – Redes de Saberes» y ofrece recursos pensados para facilitar la planificación de clases, promoviendo un enfoque basado en los derechos humanos y la educación integral.

Entre los contenidos disponibles se encuentran secuencias didácticas, propuestas de actividades organizadas por nivel educativo, materiales descargables y diversas herramientas listas para ser implementadas en el aula.

El objetivo de este espacio es brindar a docentes y equipos educativos recursos actualizados que permitan abordar la Educación Sexual Integral de manera contextualizada y adaptada a las distintas realidades escolares.

El acceso a la plataforma puede realizarse desde computadoras, teléfonos celulares o tablets. Para ingresar, los usuarios deberán matricularse en el curso correspondiente utilizando la contraseña ESI.

Esta propuesta busca convertirse en un espacio permanente de consulta y acompañamiento para fortalecer las prácticas pedagógicas vinculadas a la ESI en las instituciones educativas de toda la provincia.

La plataforma ya se encuentra habilitada para docentes y equipos educativos interesados en acceder a sus contenidos.

Enlace de acceso: https://aulasdigitales.tdf.gob.ar/login/index.php⁠�