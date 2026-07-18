«Monstruos» abrirá un ciclo de espectáculos infantiles en la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura será escenario de un ciclo de espectáculos infantiles durante las vacaciones de invierno, que comenzará el próximo 20 de julio a las 18 horas con la presentación de «Monstruos», un concierto especialmente pensado para el público infantil y sus familias.

La propuesta estará a cargo de la Orquesta Kayén y combinará música en vivo, actuación y una historia protagonizada por simpáticos monstruos. El repertorio incluirá canciones del reconocido grupo argentino Canticuénticos, con la participación de actores y actrices locales junto al elenco teatral del Centro Cultural ALEM.

La programación continuará el 21 de julio con una nueva función de la Orquesta Kayén, mientras que el 22 y el 25 de julio la Banda Municipal presentará un homenaje a María Elena Walsh, interpretando sus canciones junto a artistas invitados y el elenco teatral.

Mira también  "Estamos orgullosos de los talentos de Río Grande"

Todas las funciones serán con entrada libre y gratuita. Los tickets podrán retirarse previamente en la Casa de la Cultura, de 9 a 16 horas, para cada uno de los espectáculos programados.

La iniciativa busca ofrecer alternativas culturales y recreativas para que las familias disfruten durante el receso invernal.

Artículos relacionadosMás del autor