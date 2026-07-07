Presentaron equipamiento tecnológico para el Centro de Monitoreo Urbano

Con la incorporación de nuevo equipamiento tecnológico, quedó presentado un Centro de Monitoreo Urbano que permitirá supervisar en tiempo real distintos sectores de la ciudad y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que demanden una intervención rápida.

El sistema reunirá en un único espacio la información generada por más de 70 puntos de monitoreo estratégicamente distribuidos, facilitando el seguimiento permanente y una mejor coordinación de los recursos disponibles.

La infraestructura incluye servidores de procesamiento, sistemas de almacenamiento de imágenes, estaciones de trabajo para operadores, un videowall y software especializado para la administración y comunicación de los distintos servicios.

Según se informó, la nueva herramienta estará vinculada al sistema de atención ciudadana y contribuirá a optimizar el trabajo de los equipos de emergencia, Defensa Civil y otras áreas operativas, permitiendo una respuesta más eficiente frente a diferentes incidentes.

La incorporación de esta tecnología forma parte de un proceso de modernización de los servicios públicos, con el objetivo de mejorar la gestión, agilizar la atención de los reclamos y fortalecer las acciones de prevención y asistencia a la comunidad