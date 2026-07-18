Convocan a un nuevo encuentro virtual para PyMEs del sector agroalimentario

Pequeñas y medianas empresas dedicadas a la elaboración de alimentos o que incorporan productos alimenticios en sus procesos podrán participar de una nueva jornada de capacitación enfocada en la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos.

El encuentro se desarrollará de manera virtual el miércoles 22 de julio a las 15:30 horas y tendrá como eje «Del desperdicio a la oportunidad: experiencias de éxito en la cadena de valor». La propuesta permitirá conocer experiencias de empresas que ya implementaron buenas prácticas para optimizar sus procesos productivos y avanzar hacia modelos más sostenibles.

La actividad incluirá un espacio de intercambio entre especialistas y empresas participantes, además de la presentación de herramientas orientadas a mejorar la eficiencia en la producción, el almacenamiento, la distribución y la comercialización de alimentos.

La participación es gratuita y quienes deseen sumarse deberán completar el formulario de inscripción para recibir el enlace de acceso a la capacitación:

https://forms.gle/uW9A1FMQsCj8N3MX9