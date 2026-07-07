Siguen abiertas las inscripciones para las carreras del IURP

Continúan abiertas las inscripciones para las carreras que ofrece el Instituto Universitario River Plate (IURP) en Río Grande, una propuesta destinada a quienes deseen formarse en el ámbito de la educación física, la actividad física y el deporte.

La oferta académica incluye el Profesorado de Educación Física y distintas Licenciaturas, con una modalidad de cursada que combina clases teóricas a distancia con prácticas presenciales en espacios deportivos de la ciudad. Este sistema permite acceder a estudios universitarios sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Las carreras forman parte de un convenio de cooperación educativa que busca ampliar las oportunidades de formación superior y contribuir al desarrollo de profesionales vinculados al deporte y la actividad física

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Las personas interesadas en obtener más información o iniciar el proceso de inscripción pueden acercarse al Centro Municipal de Estudios Superiores, ubicado en avenida Belgrano 970, comunicarse al teléfono 2964-436200 (interno 2137) o escribir al correo electrónico [email protected].