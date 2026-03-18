Organizan nuevas jornadas de entrega de alimentos en distintos barrios

Durante los próximos días se llevará adelante un operativo de distribución de módulos alimentarios en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de facilitar el acceso a este acompañamiento a familias incluidas en el programa Bienestar T.D.F.

La actividad se desarrollará en el horario de 10:00 a 15:30 y contará con tres puntos de entrega. El 25 de marzo, la jornada tendrá lugar en la Casa del Deporte de Margen Sur, en la intersección de Señora de Itatí y Las Azucenas.

El 26 de marzo, la entrega continuará en el Gimnasio Garibaldi, ubicado sobre calle Milton Robert N° 3190, destinada a vecinos de Chacra IV y zonas cercanas.

Finalmente, el 27 de marzo, el operativo se trasladará al centro de la ciudad, en la Dirección de Abastecimiento Social, situada en Estrada N° 770, alcanzando a residentes de Chacra XI, Chacra XIII y alrededores.

Se recuerda que la entrega está dirigida a personas titulares del programa, por lo que es importante concurrir en la fecha y lugar asignados para asegurar una mejor atención.