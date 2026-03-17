Nuevo aumento en combustibles vuelve a presionar el bolsillo en Río Grande

En las últimas horas se registró un nuevo incremento en los precios de los combustibles en Río Grande, una suba que ya se refleja en los surtidores y genera preocupación tanto en usuarios particulares como en sectores productivos.

Actualmente, la nafta Súper superó los $1500 por litro, mientras que la Infinia Diesel ya se ubica por encima de los $1800. Este escenario impacta de manera directa en los costos cotidianos de movilidad.

Con estos valores actualizados, llenar un tanque promedio de 45 litros de nafta Súper ronda los $67.815, mientras que completar una camioneta con un tanque de 80 litros de Infinia Diesel alcanza aproximadamente los $144.080.

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El nuevo ajuste representa un golpe significativo al poder adquisitivo, especialmente en una ciudad donde el uso del vehículo es esencial por las distancias y condiciones climáticas.

Además, el aumento repercute en la logística, el transporte y distintas actividades económicas.

En este contexto, crece la preocupación por la continuidad de estas subas y su impacto acumulativo en la economía diaria.

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