Tierra del Fuego participará en los Juegos Binacionales de la Araucanía

El Consejo General de los Juegos de la Araucanía confirmó que la provincia de La Pampa será sede de la XXXII edición del certamen binacional, que se desarrollará del 6 al 12 de diciembre y reunirá a más de 2.600 deportistas de distintas provincias argentinas y regiones chilenas.

Tierra del Fuego formará parte de la competencia con una delegación de más de 220 atletas que competirán en distintas disciplinas.

El secretario de Deportes fueguino, Matías Runín, celebró la confirmación y destacó “el gran esfuerzo de la provincia de La Pampa para desarrollar estos juegos y también el trabajo contrarreloj de las regiones chilenas para confirmar su participación”. En ese sentido, aseguró que “finalmente este es un día para celebrar y llevar esta noticia a deportistas, entrenadores y familias, de la participación de Tierra del Fuego en el mes de diciembre”.

Desde el Consejo General de los Juegos se difundió un comunicado en el que se agradeció a todas las provincias argentinas y regiones chilenas por el compromiso asumido, con una mención especial a La Pampa “que nos recibirá, permitiendo la realización de estos juegos que tienen por objetivo seguir fortaleciendo los lazos de amistad y hermandad de nuestros países a través del deporte”.