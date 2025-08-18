Río Grande: jornada abierta de Mountain Bike para niños y niñas

Este sábado 23 de agosto a las 14 horas se llevará a cabo una jornada abierta de Mountain Bike (MTB) en las instalaciones del BIM 5, destinada a niños y niñas de entre 4 y 13 años.

La propuesta busca fomentar la actividad física desde la infancia, generando espacios seguros y recreativos que favorezcan el desarrollo deportivo y social de los más pequeños.

Para participar será obligatorio el uso de casco durante toda la práctica deportiva.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera online a través del enlace: http://bit.ly/3He6g68.

La jornada está pensada para que toda la familia pueda disfrutar de una tarde de deporte, diversión y encuentro comunitario en un entorno saludable.