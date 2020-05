Viaje en el tiempo: Roxette presentó su versión del clásico «Help» de The Beatles y proveniente de sus Abbey Road Sessions

18/05/2020Viaje en el tiempo: Roxette presentó su versión del clásico «Help» de The Beatles y proveniente de sus Abbey Road Sessions

El dúo sueco publicó en las diferentes plataformas de streaming esta perla inédita registrada en 1995.

Roxette presentó una perla inédita grabada en 1995 en los estudios de Abbey Road de Londres donde rinde homenaje a The Beattles y su clásico tema “Help!”.

El corte es un adelanto del álbum “BAG OF TRIX – Music from the Roxette Vaults”, primero que editarán tras la muerte de la cantante Marie Fredriksson en diciembre pasado.

“Aterrizamos después de la fuerte gira ‘Crash! Boom! Bang! World Tour` en mayo, hicimos un pequeño corte en el verano y nos fuimos derecho al estudio de Estocolmo para grabar cuatro nuevas canciones de nuestro compilado ‘Don’t Bore Us – Get To The Chorus!’, recuerdó Per Gessle, una de las voces del grupo y responsable de las letras de las canciones.

Per Gessle: «Para componer canciones se debe mantener la capacidad de ser simple»

“El álbum –primer grandes éxitos de Roxette- salió en el otoño y para promocionarlo decidimos hacer un pequeño show en Shepherd’s Bush de London y también grabar algunas canciones acústicas en el Santo Grial de los estudios, Abbey Road, para que fuera emitido por la BBC en Inglaterra”, agregó el artista.

“Nos sentimos tan impresionados por estar en el lugar donde habían grabado los ‘Fabulosos Cuatro’ que no pudimos dejar de hacer nuestra versión de ‘Help!’. Fue un gran día, con la historia del pop en cada rincón y una increíble sensación de estar formando parte del legado de Abbey Road”, sentenció Gessle.

A continuación, disfrutá de la versión de «Help!» grabada por Roxette:

