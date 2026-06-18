Tierra del Fuego se consolida entre las provincias más avanzadas en salud digital

Tierra del Fuego se posicionó entre las siete jurisdicciones con mayor nivel de desarrollo en salud digital de la Argentina, al alcanzar el séptimo puesto en el Mapa de Madurez de Salud Digital 2025, una evaluación realizada a nivel nacional para medir los avances en la modernización de los sistemas sanitarios.

Los resultados fueron presentados durante la Connectathon Nacional de Salud Digital, encuentro que reunió a representantes técnicos de las 24 jurisdicciones del país para fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de salud y promover la integración de herramientas tecnológicas.

Según los datos preliminares, la provincia obtuvo un índice de madurez digital de 1,9, destacándose por la incorporación de tecnologías orientadas a optimizar la atención sanitaria, mejorar la gestión de la información y facilitar el acceso de la población a distintos servicios de salud.

Entre los avances más relevantes se encuentran la consolidación de la Historia Clínica Digital Provincial, la integración de sistemas de laboratorio, diagnóstico por imágenes y anatomía patológica, el desarrollo del Portal Paciente TDF y la implementación de plataformas que permiten una mayor interoperabilidad entre organismos y servicios sanitarios.

Además, el trabajo conjunto con otras jurisdicciones permitió intercambiar experiencias, validar desarrollos tecnológicos y continuar fortaleciendo capacidades vinculadas a la gestión digital de la información en salud.

En el ranking nacional, Tierra del Fuego quedó ubicada detrás de La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Misiones y San Luis, reafirmando su posición entre las provincias con mayores avances en transformación digital aplicada al sistema sanitario.