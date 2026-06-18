Becas universitarias con descuento para el segundo cuatrimestre 2026

Continúan abiertas las inscripciones para acceder al programa de becas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), destinado a estudiantes que deseen iniciar carreras virtuales o presenciales durante el segundo cuatrimestre de 2026.

La propuesta permite obtener un beneficio del 50% de descuento en el valor de la matrícula y las cuotas, mediante la presentación de la documentación requerida y la correspondiente carta aval.

Entre las carreras disponibles se encuentran la Licenciatura en Educación, Políticas Públicas y Organizaciones del Campo Pedagógico (ciclo de complementación curricular), Licenciatura en Políticas Públicas y Gobierno, Licenciatura en Gestión Ambiental y Licenciatura en Gestión Cultural.

Las personas interesadas deberán presentar DNI, fotocopia del certificado analítico del nivel secundario (frente y dorso) o constancia de título en trámite. En el caso de quienes aspiren a ingresar al ciclo de complementación curricular de la Licenciatura en Educación, también deberán acreditar el título terciario o superior correspondiente.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en la sede ubicada en Perito Moreno 287, de lunes a viernes entre las 10 y las 16 horas, y permanecerán abiertas hasta el 31 de julio inclusive. Allí también se efectúa la carga de datos y la inscripción en el sistema SIU.

Para obtener más información sobre los requisitos y el proceso de inscripción, los interesados pueden acercarse al lugar de atención durante el horario establecido.