Capacitaciones Náuticas: una propuesta para ampliar oportunidades laborales

Se encuentran abiertas las inscripciones para un ciclo de capacitaciones náuticas orientado a la formación de personas interesadas en adquirir conocimientos vinculados a la navegación, la seguridad en el mar y el mantenimiento de embarcaciones.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades locales en un sector con gran potencial de desarrollo, teniendo en cuenta la importancia del mar como fuente de actividad económica, productiva y laboral para Tierra del Fuego.

El programa tendrá una duración de dos meses e incluirá contenidos teóricos y técnicos destinados tanto a quienes deseen iniciarse en el ámbito náutico como a quienes busquen perfeccionar sus conocimientos. Además, se prevé una segunda etapa con instancias prácticas para afianzar las habilidades adquiridas.

Las capacitaciones se dictarán en el Espacio Tecnológico ubicado en Pellegrini 520, bajo el siguiente cronograma:

• Introducción a la Navegación Segura: inicio el 22 de junio, los lunes de 18 a 20 horas.

• Navegación Técnica con Mal Clima: inicio el 23 de junio, los martes de 18 a 20 horas.

• Mantenimiento de Motores Náuticos de 2 y 4 Tiempos: inicio el 24 de junio, los miércoles de 18 a 20 horas.

La propuesta apunta a generar nuevas oportunidades de empleo, fortalecer emprendimientos relacionados con el sector marítimo y acompañar el crecimiento de actividades vinculadas a la denominada economía azul, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: (https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/).