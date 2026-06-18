Extienden la inscripción para la Licenciatura en Seguridad Pública de la UNTDF

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) informó que se prorrogó hasta el 30 de junio el período de inscripción para la Licenciatura en Seguridad Pública, una propuesta académica orientada a fortalecer la formación profesional en el ámbito de la seguridad.

La carrera está destinada tanto a integrantes de las fuerzas de seguridad como a profesionales que posean títulos técnicos afines de al menos tres años de duración o una carga horaria mínima de 1.800 horas, ampliando así las posibilidades de acceso a la formación universitaria.

La licenciatura busca aportar herramientas académicas para la especialización y el desarrollo profesional en áreas vinculadas a la seguridad pública, promoviendo una mayor capacitación de quienes se desempeñan en el sector.

Las clases comenzarán el próximo 3 de agosto y se dictarán bajo una modalidad híbrida en las sedes de Ushuaia y Río Grande, permitiendo compatibilizar el cursado con las actividades laborales.

Entre los requisitos de ingreso se contemplan diversos títulos técnicos relacionados con la seguridad pública, el ámbito penitenciario, las ciencias penales y otras carreras afines reconocidas oficialmente.

La propuesta académica cuenta con validez nacional desde 2022 y continúa consolidándose como una alternativa de formación superior para quienes buscan especializarse en el campo de la seguridad.