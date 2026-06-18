Expo PyME Fueguina: empresas y productores se reunirán en Río Grande para potenciar negocios y alianzas

La quinta edición de la Expo PyME Fueguina se realizará el próximo 20 de junio en el Centro Cultural Yaganes de Río Grande, reuniendo a empresas, productores, emprendedores e instituciones vinculadas a distintos sectores de la actividad económica provincial.

La muestra contará con la participación de representantes de las cadenas agroganadera, forestal y turbera, además de firmas dedicadas a la producción de alimentos, bebidas y servicios relacionados con las industrias locales. El evento busca fortalecer los vínculos entre los distintos actores del sector productivo, promover nuevas oportunidades de negocios y consolidar redes de trabajo que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor fueguinas.

La exposición estará abierta al público entre las 16 y las 20 horas, ofreciendo la posibilidad de conocer la diversidad de la producción local, recorrer los distintos stands, degustar productos regionales y participar de charlas temáticas.

Como parte de la agenda de actividades, a las 15 horas se desarrollará una charla sobre herramientas financieras destinadas a PyMEs, con la participación de representantes de entidades bancarias, fondos de garantía y organismos especializados en financiamiento y asistencia para el sector productivo.

La Expo PyME se ha consolidado como un espacio de encuentro que permite visibilizar el potencial productivo de Tierra del Fuego y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de empresas y emprendimientos locales.