El Cerro Martial incorpora una nueva aerosilla y amplía su oferta turística durante todo el año

El Cerro Martial dio inicio a una nueva temporada con la puesta en funcionamiento de una moderna aerosilla cuádruple, una obra que forma parte del proceso de renovación integral del tradicional centro de montaña ubicado a pocos minutos de la ciudad de Ushuaia.

El nuevo medio de elevación cuenta con 126 sillas y un recorrido superior a los 1.400 metros, permitiendo mejorar la experiencia de residentes y visitantes que eligen este espacio para la práctica de actividades recreativas y deportivas.

La incorporación de esta infraestructura busca fortalecer la oferta turística de la zona, sumando mayor capacidad operativa, seguridad y confort. Además, el centro invernal genera movimiento económico y empleo, con alrededor de 60 puestos de trabajo directos y más de un centenar de empleos indirectos vinculados a su funcionamiento.

Durante la temporada de invierno, el complejo ofrecerá pistas para distintos niveles de esquí y snowboard, clases, escuelas deportivas, circuitos con raquetas de nieve y espacios para trineos. En verano, la propuesta incluirá actividades de trekking y mountain bike, complementadas con servicios gastronómicos disponibles durante todo el año.

Desde la administración del centro indicaron que la aerosilla ya se encuentra operativa y brinda atención diaria de 10 a 17 horas, consolidando al Cerro Martial como uno de los principales atractivos turísticos y recreativos de la capital fueguina.