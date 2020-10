SEGA regala juegos por su 60 aniversario: cómo descargarlos

Obsequia dos títulos clásicos: «Sonic the Hedgehog 2» y «NiGHTS into Dreams». También ofrece cuatro minijuegos sin cargo.

SEGA cumple 60 años y para celebrarlo regala dos juegos icónicos: “Sonic the Hedgehog 2” y “NiGHTS into Dreams”. Además, ofrece sin costo otros cuatro minijuegos y grandes descuentos en otros títulos.

Para obtener “Sonic the Hedgehog 2” lo único que hay que hacer es ingresar a Steam y seleccionar «Añadir a la cuenta». En cambio, para acceder al “NiGHTS into Dreams”, los interesados deberán crearse una cuenta en el sitio oficial del 60 Aniversario de SEGA y luego vincularla con Steam.

Vale aclarar que ambos títulos son para PC. Además, están disponibles de forma gratuita hasta el 19 de octubre.

Por otro lado, SEGA ofrece otros cuatro minijuegos inspirados en títulos clásicos. Todos ellos disponibles en Steam.

El primero es “Armor of Heroes”, una batalla de tanques que sale del recordado “Company of Heroes”. El segundo es el “Endless Zone”, una precuela del “Endless Legend” y el “Dungeon of the Endless”.

El tercero es el “Streets of Kamurocho”, donde SEGA fusiona el “Streets of Rage 2” con la serie Yakuza de “Ryu Ga Gotoku”. Finalmente, se encuentra un prototipo del «Golden Axed Reborn», donde los usuarios podrán testear un nivel de prueba.

