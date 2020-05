Liam Gallagher editará un «Unplugged» en junio

18/05/2020Liam Gallagher editará un «Unplugged» en junio

El cantante Liam Gallagher publicará el 12 de junio su disco “MTV Unplugged”, fruto del concierto en el clásico formato acústico producido por la cadena musical y que había sido pospuesto a causa de la pandemia de coronavirus.

El concierto se grabó el año pasado en el City Hall de la ciudad inglesa de Hull donde interpretó tanto canciones de sus dos álbumes en solitario “As You Were”, “Why Me? Why Not” como temas míticos de su ex banda, Oasis, como “Champagne Supernova”, con la que cerró el espectáculo.

El menor de los hermanos Gallagher estuvo acompañado de una orquesta de 24 miembros así como del que fuera guitarrista de Oasis, Paul Arthurs alias Bonehead, junto a quien cantó los clásicos “Some Might Say”, “Stand By Me”, “Cast No Shadow” y “Sad Song”.

El álbum estará disponible en varios formatos físicos como CD y vinilo así como en plataformas digitales, de acuerdo a lo informado hoy por la discográfica Warner Music.

