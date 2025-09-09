Pre- inscripciones a 1° año del secundario Ciclo Lectivo 2026 para hermanos, hermanas y/o convivientes

El Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS abre las pre-inscripciones a estudiantes ingresantes a 1° año de nivel secundario para hermanos, hermanas y/o convivientes para el Ciclo Lectivo 2026.

Las mismas se habilitarán de manera virtual desde el lunes 8 de septiembre a las 8:00 horas hasta el lunes 22 de septiembre a las 17 horas, a través del formulario de inscripción

https://forms.gle/r4dC7fi4LRkA24ss9

Es importante que a la hora de realizar la pre-inscripción, las y los adultos mayores responsables de las y los estudiantes tengan en cuenta que se podrá realizar la pre-inscripción a una sola institución educativa. En caso de generarse dos o más pre-inscripciones solo se validará la primera, eliminándose las subsiguientes.

Asimismo deberán realizar el registro a través de una cuenta de correo electrónico de Gmail. Una vez completado el formulario, las familias recibirán un email con la información declarada. En caso de no recibirlo, podrán comunicarse con la Supervisión Técnica Departamental correspondiente.

En el transcurso de la última semana de septiembre, el Colegio se pondrá en contacto con las familias para informar el estado de la pre-inscripción.

Ante dudas y/o consultas, podrá comunicarse a la Supervisión Técnica de Nivel Secundario, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

Ushuaia

[email protected]

-Laserre 633

Río Grande y Tolhuin:

– [email protected]

– Thorne 1949 Planta Baja Dpto. 1

– (2964) 426516 | WhatsApp: (2964)476635 (solo mensajes)