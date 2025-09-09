CryptoPatagonia reanuda operaciones tras recurso judicial y acuerdo con vecinos

Río Grande – Tras una clausura de casi mes y medio, la empresa CryptoPatagonia volvió a operar este lunes gracias a un recurso de apelación con efecto suspensivo presentado ante el Juzgado de Faltas, al que dio lugar la jueza Nora Galeano.

La clausura, implementada en julio, se había dispuesto originalmente luego de diversas denuncias por parte de los vecinos del barrio San Martín, quienes denunciaban ruidos molestos generados por los cuatro generadores eléctricos al aire libre de la firma. Ante estos reclamos, la Dirección de Comercio e Industria municipal solicitó la insonorización de las instalaciones, un informe de impacto ambiental y la suspensión del funcionamiento nocturno entre las 22 y las 7, medidas a las que la empresa no respondía por completo.

El regreso a la actividad fue posible tras un acuerdo firmado con los vecinos colindantes, quienes aceptaron que la empresa levantara un galpón para encerrar los generadores como parte de un plan de mitigación del ruido. A cambio, CryptoPatagonia se comprometió a no operar durante la noche, en horario crítico para el descanso de la comunidad.

El debate continúa en el Juzgado de Faltas, donde sigue en trámite el acta de infracción, aunque su ejecución quedó momentáneamente suspendida mientras se mantenga el acuerdo y las medidas acordadas.