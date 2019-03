Fue en el Quincho Campolter de Tolhuin. En el encuentro organizado por el Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales participaron más de 70 organizaciones civiles y sociales. Por medio de estos encuentros se busca facilitar la relación entre el Estado y las organizaciones no gubernamentales, efectivizar el apoyo y colaboración que el gobierno puede brindarles y dar a conocer las tareas que estas organizaciones realizan. “La gobernadora fundó la Red el año pasado y nos remarca la presencia que debemos tener para acompañar a estas organizaciones que realizan variados y numerosos trabajos por la comunidad fueguina”. Además, señaló que “trabajamos en conjunto desde el año pasado en muchas acciones de bien común. Reunirnos, encontrarnos y conocernos cada vez más nos permite realizar un trabajo mucho más monitoreado y organizado” subrayó Patricio Lambert, secretario de Relaciones Institucionales, recordando que Bertone fundó el año pasado la “Red Fueguina de Solidaridad e Inclusión” que núclea decenas de organizaciones no gubernamentales y a través de la cual reciben la colaboración del Estado provincial. En dicho encuentro estuvieron representan sectores deportivos, de tercera edad, de excombatientes, de discapacidades, de derechos humanos, de lucha por la paridad e igualdad de género, entre otras. En consonancia con los principios y objetivos que tiene la Red Fueguina de Solidaridad e Inclusión, el Gobierno puso a disposición un portal digital que brinda comunicación y difusión de las actividades que realizan . Si bien para formar parte de esta red las organizaciones deben contar con personería jurídica, lo cierto es que formen parte o no, todas las organizaciones tienen la posibilidad de compartir sus actividades y visitar el sitio web de Red Fueguina de Solidaridad e Inclusión. Las organizaciones no gubernamentales interesadas en comunicar sus actividades, pueden hacerlo comunicándose vía mail a sritdf@gmail.com o a través de la página redfueguina.tierradelfuego.gob.ar