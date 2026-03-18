Propuestas y actividades para adultos mayores en Río Grande

El Centro de Jubilados y Pensionados Ley 244 anunció el inicio de un nuevo ciclo de actividades abiertas tanto a socios como a la comunidad en general, con una variada oferta pensada para el bienestar, el aprendizaje y la recreación de las personas mayores.

Entre las propuestas ya en marcha se destacan el curso de computación, que se dicta los lunes por la mañana, y las clases de yoga, disponibles dos veces por semana. Además, se suma un taller de salud orientado específicamente a adultos mayores y un espacio de patchwork, ideal para quienes disfrutan de las manualidades.

Por otra parte, se encuentran abiertas las inscripciones para nuevas actividades que comenzarán próximamente, como clases de gimnasia y talleres de crochet, ampliando así las opciones para quienes buscan mantenerse activos y compartir momentos en comunidad.

Las personas interesadas pueden acercarse de lunes a viernes en los horarios de atención establecidos o comunicarse telefónicamente para obtener más información e inscribirse.

Desde la comisión directiva destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro, que fortalecen los vínculos sociales y promueven una mejor calidad de vida.