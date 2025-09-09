«Prefectura desbarata en Río Grande una red de cultivo y tráfico de marihuana: cinco allanamientos dejan cuatro investigados»

En un operativo encabezado por la Prefectura Naval Argentina, se llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos en distintos domicilios de esta ciudad, en el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes ordenada por la Sede Fiscal Descentralizada local, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport y la auxiliar Lorena Bendaña .

Con la colaboración de la División Narcotráfico Austral de la Aduana (ARCA) y la participación de los canes Baxi y Zaira, las fuerzas incautaron marihuana en distintos estadios de producción, junto con semillas, plantas y una variada gama de elementos utilizados para el cultivo: reflectores LED, lámparas de calor, válvulas de riego, reguladores de temperatura y fertilizantes .

Además, se secuestraron documentación de relevancia para la investigación, pendrives, teléfonos celulares y computadoras . Como resultado del operativo, cuatro personas —tres hombres y una mujer— quedaron vinculadas a la causa .

El valor estimado del material incautado supera los 140 millones de pesos .