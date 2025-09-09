Trabajadores del Registro Automotor nº 1 iniciaron retención de tareas por falta de salarios

Siete empleados del Registro del Automotor Nº 1 de Río Grande mantienen una medida de fuerza por la falta de pago de sus haberes correspondientes al mes de agosto.

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola, explicó que la situación se originó porque la titular del organismo atraviesa problemas de salud y es la única firmante habilitada para autorizar las transferencias, lo que impidió concretar el pago de salarios.

Ante esta situación, el sindicato intimó al empleador y el Ministerio de Trabajo de la provincia intervino labrando un Acta de Verificación Laboral.

“Hasta el viernes pasado el Registro funcionó con normalidad pese a la deuda salarial. Sin embargo, desde este lunes los trabajadores cumplen horario en las oficinas, pero sin prestar servicios”, detalló Rivarola.