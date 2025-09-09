Jóvenes fueguinos protagonizaron la instancia provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur

El pasado sábado 6 de septiembre se llevó adelante en Tierra del Fuego la instancia provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur 2025, un encuentro que reunió a estudiantes de distintos puntos de la provincia junto a docentes y profesionales en una jornada de debate, reflexión y construcción colectiva.

Los jóvenes que previamente participaron de las instancias locales en Río Grande y Ushuaia se encontraron para trabajar sobre los ejes centrales del programa: Equidad, Derechos y Diversidad; Identidad, Participación y Comunidad; Formación para el Futuro y Desarrollo Laboral; y Sostenibilidad, Cuidado del Entorno y Bienestar.

Durante la jornada, compartieron miradas y elaboraron propuestas que reflejan sus preocupaciones, intereses y compromisos con el presente y futuro de la provincia, consolidando un espacio de participación democrática y protagonismo juvenil.

En paralelo, docentes y profesionales que acompañan la iniciativa desde hace años mantuvieron una mesa de trabajo en la que reflexionaron sobre la evolución del Parlamento Juvenil del Mercosur y compartieron experiencias y propuestas que contribuirán a enriquecer las próximas ediciones. Además, se entregaron certificados a ocho estudiantes que viajarán a Ushuaia para participar en la instancia legislativa.

El evento contó también con la presencia de la senadora nacional Cristina López y el concejal de Río Grande Federico Runín, quienes acompañaron a los jóvenes en esta jornada de integración y compromiso ciudadano.