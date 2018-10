OSEF brindó charla informativa a empleados y jubilados municipales

La jornada estuvo a cargo del director de la Obra Social del Estado Fueguino, Gustavo Caicheo, y Mónica Díaz, integrante vocal de la Caja De Previsión de la Provincia, en el CGP Padre Zink. Fue dirigida a servidores públicos y jubilados municipales. La iniciativa tuvo como prioridad informar acerca de la situación de la actual legislación, así como también el funcionamiento de la Obra Social.

Federico Greve, subsecretario de Participación Ciudadana, área que depende de la Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana del Municipio, señaló respecto a la charla que “tengamos en cuenta que el ex IPAUSS está dividido en la Caja y en la Obra Social y ellos vienen a dar acuerdo respecto de los dos organismos que ahora se crearon por ley, una Ley nueva que es la 1210, que es la nueva Ley de Jubilaciones que aplica con distintos regímenes o modifican el régimen que nosotros teníamos estatuido hasta el momento, del 2015 hasta esta nueva ley”.

“Más que nada informaron a todas las personas que estaban próximas a jubilarse, quienes tuvieran alguna duda respecto de la caja y demás, cuáles eran las dudas que tenían y poder evacuarlas en la charla informativa” agregó el funcionario.

En este sentido, Greve manifestó que “la verdad es que estamos muy contentos porque la respuesta superó las expectativas. Lo hicimos en el Padre Zink y la capacidad nos excedió. No creímos que íbamos a tener esta respuesta de los empleados municipales y de algunos pasivos también municipales y no municipales. Creemos que ésta fue la primera de varias charlas que seguramente se repetirán más adelante”.

En relación al eje temático de la charla, Greve informó que se comentó sobre “los cambios salientes con la cantidad de años para aportantes, la modificación de la edad, los cambios más relevantes, los años de aportes, el porcentaje que uno paga de aportes una vez que se jubila Una una pregunta que se repitió por ejemplo fue: ‘yo tengo 55 años tengo 25 inviernos ¿me puedo jubilar?’ La ley lo permite pero establece una penalidad de descontar el tres por ciento hasta cumplir los 60 años, con lo cual ese tipo de cosas que por ahí uno, coloquialmente, no las conoce o desconoce desde el punto de vista de la normativa y de la ley, es lo que nos vienen a contar los directores”.

Por último, Greve señaló que también se habló sobre el funcionamiento de la obra social y contó que “tenemos en cuenta que han cambiado muchos circuitos administrativos y nos vienen a contar cómo han agilizado los trámites y todo lo que se pide respecto de la Caja, que también han modificado el régimen de supervivencia. Uno puede hacer una compra con un débito automático y ya tiene la supervivencia, entonces, hay distintos puntos salientes que son interesantes, que son muy cotidianos y que es importante que todos conozcan”.