Von der Thusen solicitó informe al Municipio

El Concejal Raúl von der Thusen anunció la presentación de una nota en el Municipio para conocer las razones por las que no se reanudaron las obras Municipales tras la veda invernal. El edil remarcó la necesidad de recuperar el ritmo de los trabajos “para que no nos sorprenda el clima”.

RÍO GRANDE.- El Concejal Raúl von der Thusen reveló que en base a la lectura del último Boletín Oficial publicado por el Municipio el número 605 se encuentra “el Decreto 764 firmado por el Intendente y la secretaria de Obras Públicas del Municipio con fecha 13 de setiembre que autoriza a levantar la veda invernal a partir del día 17 de setiembre pasado”.

Por lo cual el edil recordó que “ya han pasado más de 20 días de concluida la veda invernal y sin embargo a través de las recorridas que hemos hecho por la ciudad vimos que no se reanudaron estas obras que incluyen bacheo; veredas, cordón cuneta y demás”.

En el mismo sentido, recordó que “en Agosto del 2017aprobamos la construcción de todo lo que es cordón cuneta en el barrio de Chacra XI y también hicimos varias reuniones para ver si se podía hacer el pavimento y ya ha pasado un año y tres meses y todavía no tenemos novedades de que es lo que sucede con esas obras”.

Por lo tanto, “en el día de la fecha ingresé al Municipio una nota solicitando que de forma urgente el Municipio inicie y de continuidad a las obras públicas de la ciudad porque sino se está perdiendo el tiempo, nos va a llegar una nueva veda y no entiendo cuáles son los motivos por los cuales no se reanudaron las obras” y volvió a insistir con la necesidad de “acelerar los trabajos para que no nos pase como el año pasado cuando nos sorprendieron las lluvias, hoy hay un buen clima y es un buen momento para continuar con las obras”.

El Concejal expresó además que particularmente le preocupa “la obra de Chacra XI que está parada y ni siquiera se inició y que es la construcción de cordón cuneta y pavimento en las calles que ya cuentan con cordón cuneta y es una de las obras más importantes para esta temporada y mejoraría las condiciones de vida de muchos vecinos.”

Von der Thusen señaló que espera “a pesar de que nunca me contestó una nota, que el Intendente me informe las razones de este retraso” aunque especuló que “puede ser por alguna negociación que estén llevando con las empresas pero se hubieran acordado antes del 17 de setiembre porque la crisis que vive el país no es de hoy y había tiempo para sentarse a conversar con las empresas”.

Además “quisiera ver que va a pasar con esto, si habrá redeterminación de precios y si ha pasado por el Tribunal de Cuentas Municipal y voy a convocarlos la semana que viene para saber si ellos tienen algún pedido de redeterminación de precios”.