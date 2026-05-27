Proponen crear un protocolo para resguardar la memoria histórica en el Cementerio Municipal

La concejal Florencia Vargas presentó un proyecto de ordenanza que busca implementar un “Protocolo de Evaluación Histórica” antes de autorizar exhumaciones administrativas en el Cementerio Municipal de Río Grande.

La iniciativa surge ante la preocupación por procedimientos que podrían concretarse únicamente por cuestiones administrativas, sin contemplar el valor histórico, social o cultural de las personas fallecidas. Según se plantea en el proyecto, actualmente los avisos de exhumación cuentan con plazos reducidos para reclamos y no existe un mecanismo formal que garantice una evaluación previa de cada caso.

La propuesta contempla la creación de una Comisión Evaluadora de Memoria Funeraria, integrada por representantes institucionales y referentes vinculados a la historia local. El objetivo será analizar la trayectoria y el aporte comunitario de las personas cuyos restos podrían ser trasladados al osario común.

Desde el proyecto se advierte que la falta de controles específicos podría derivar en la pérdida de parte del patrimonio histórico y funerario de la ciudad, afectando la memoria colectiva de antiguos pobladores y vecinos con relevancia en la construcción de Río Grande.

Entre los principales puntos, la ordenanza propone ampliar la difusión de los avisos de exhumación, establecer plazos formales para reclamos, incorporar mecanismos de participación ciudadana y fijar criterios objetivos para evaluar cada situación antes de tomar una decisión definitiva.

La iniciativa apunta a garantizar que cualquier procedimiento administrativo vinculado a exhumaciones contemple previamente el valor histórico y cultural de los restos involucrados.