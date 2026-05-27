Rio Grande: Capacitación presencial para obtener la licencia de conducir

Continúan abiertas las capacitaciones presenciales obligatolrias para quienes tramitan por primera vez la licencia de conducir en Río Grande. La iniciativa apunta a fortalecer la educación vial y promover una conducción más segura y responsable.

Los cursos se desarrollan durante cuatro jornadas consecutivas, con clases de dos horas por día. Al finalizar la instancia de formación, los participantes deben rendir un examen teórico en el quinto día, donde se evalúan los contenidos trabajados.

Las capacitaciones se dictan en los Centros Emisores de Licencia Nacional de Conducir ubicados en el CGP Padre Zink, sobre Carlos Pellegrini 600, y en la Casa Municipal de Margen Sur, en Juan Vicente Portolán 465.

Además, continúa disponible la modalidad virtual destinada a personas que no pueden asistir de manera presencial durante la semana o que necesitan renovar una licencia vencida. Los interesados pueden acceder a través de educacionvial.riogrande.gob.ar⁠�.

La propuesta busca seguir reforzando la prevención y la concientización vial para mejorar la seguridad en la vía pública.